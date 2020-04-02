Главу МВД Чехии оштрафовали за участие в видеоконференции без маски
08:38, 02 апреля 2020Мир
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Свой поступок министр назвал ошибкой.
Чиновник заплатил 10 тысяч крон / twitter.com/jhamacek
Министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека оштрафовали за присутствие на видеоконференции без медицинской маски.
Об этом чиновник сообщил на странице в Twitter.
"В Твиттере сегодня появилось фото с видеоконференции, где я без маски. Я не буду оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тысяч крон на счет университетской больницы Motol", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.
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