Главу МВД Чехии оштрафовали за участие в видеоконференции без маски

Свой поступок министр назвал ошибкой.

Министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека оштрафовали за присутствие на видеоконференции без медицинской маски.

Об этом чиновник сообщил на странице в Twitter.

"В Твиттере сегодня появилось фото с видеоконференции, где я без маски. Я не буду оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тысяч крон на счет университетской больницы Motol", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.

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