В ПАСЕ избрали нового докладчика по Украине, им стал сепаратист-каталонец
Мониторинговый комитет ПАСЕ утвердил нового докладчика по Украине.
Им стал испанец, представитель Каталонии Хорди Шукла, рассказал народный депутат Владимир Арьев, передает "ЕвроПравда".
Новый докладчик заменит эстонку Майлис Репс, которая занималась Украиной с января 2010 года.
Шукла возглавляет группу ALDE (альянс либерал-демократов) в ассамблее. Эту группу считают благосклонной в отношении Украины, в то же время сам Шукла имеет неоднозначную репутацию – в частности, за то, что он избран от Каталонии и представляет партию, которая поддерживает сепаратизм – отделение региона от Испании.
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В январе, во время голосования в ПАСЕ относительно подтверждения санкций против РФ, он призвал оставить полномочия российской делегации.
Между тем, источники отмечают, что в последнее время Шукла настроен гораздо критичнее в отношении РФ, чем ранее.
Еще один докладчик – бывший президент ПАСЕ француз Жан-Клод Миньон, которого также считают не слишком дружественным в отношении Украины.