В ПАСЕ избрали нового докладчика по Украине, им стал сепаратист-каталонец

Им стал испанец, представитель Каталонии Хорди Шукла, рассказал народный депутат Владимир Арьев, передает "ЕвроПравда".

Новый докладчик заменит эстонку Майлис Репс, которая занималась Украиной с января 2010 года.

Шукла возглавляет группу ALDE (альянс либерал-демократов) в ассамблее. Эту группу считают благосклонной в отношении Украины, в то же время сам Шукла имеет неоднозначную репутацию – в частности, за то, что он избран от Каталонии и представляет партию, которая поддерживает сепаратизм – отделение региона от Испании.

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В январе, во время голосования в ПАСЕ относительно подтверждения санкций против РФ, он призвал оставить полномочия российской делегации.

Между тем, источники отмечают, что в последнее время Шукла настроен гораздо критичнее в отношении РФ, чем ранее.

Еще один докладчик – бывший президент ПАСЕ француз Жан-Клод Миньон, которого также считают не слишком дружественным в отношении Украины.