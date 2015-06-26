В Корее число погибших от MERS достигло 31 человека, полностью излечился 81 человек

Таким образом, общее число жертв вируса выросло до 31, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения и социального развития.

Между тем, общее число заболевших увеличилось до 181. При этом к настоящему моменту 81 человек уже полностью излечился и был выписан из больниц. Еще 69 человек по-прежнему остаются госпитализированы, из них 13 - в критическом состоянии. На карантинном режиме находятся более 2,9 тыс. человек.

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Первый случай заболевания на территории страны был зафиксирован 20 мая. Установлено, что вирус занес гражданин Кореи, вернувшийся из поездки на Ближний Восток.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Южной Кореи решили выделить 14 млрд долларов на стимулирование экономики страны, пострадавшей от вспышки ближневосточного респираторного синдрома (MERS).