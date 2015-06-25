Южная Корея направит 14 миллиардов долларов для борьбы с последствиями MERS

Жертвами MERS на территории Южной Кореи стали уже 29 человек, сообщает Русская служба Би-би-си.

Снижение экономической активности корейцев вызвано их желанием избежать общественных пространств из-за боязни заразиться инфекцией, в связи с чем резко упала выручка магазинов, ресторанов и кинокомплексов.

Многие иностранные туристы также передумали ехать в Южную Корею. В начале июня Сеул снизил процент ключевой ставки.

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Общее число заразившихся в Южной Корее достигло 180 человек.

Первые случаи заболевания (MERS), вакцины от которого до сих пор нет, были зафиксированы в 2011 году в Саудовской Аравии.

Впоследствии ученые пришли к выводу, что вирусом без особых последствий для себя переболели в детстве около 30% верблюдов Аравийского полуострова.

В Сеуле вспышка вируса началась 20 мая, после того как южнокорейский бизнесмен вернулся из ближневосточной деловой поездки. На данный момент Южная Корея занимает второе после Саудовской Аравии место по числу погибших от MERS.