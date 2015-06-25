В Азербайджане поставили под вопрос свое членство в Совете Европы

Об этом заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов написал в своем "Твиттере", передает Trend.az.

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"Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), наряду с некоторыми структурами ЕС, также продемонстрировала, что международное право не представляет для нее важности. Важен принцип "Как мы хотим, так и будет", что наглядно демонстрирует позиция этих структур по нагорно-карабахскому конфликту. Это является очередным примером двойных стандартов. Жаль, что в Европе до сих пор не могут понять, куда ведет эта политика, и к чему она может привести", - написал Новруз Мамедов.

Такая ситуация, написал Новруз Мамедов, может вынудить Азербайджан изменить свой внешнеполитический курс.

Такая позиция Совета Европы ставит под вопрос присутствие Азербайджана в этой организации — Novruz Məmmədov (@NovruzMammadov) June 25, 2015

23 июня после обсуждения в ПАСЕ доклада на тему: "Деятельность демократических институтов в Азербайджане", подготовленного содокладчиками по Азербайджану Педро Аграмунтом и Тадеушем Ивински, была принята резолюция по Азербайджану с поправками от проармянски настроенной группы депутатов.