В Азербайджане поставили под вопрос свое членство в Совете Европы

17:30, 25 июня 2015
Мир
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В Азербайджане заявили о возможном выходе из Совета Европы из-за его позиции по отношению к стране.

Совет Европы / www.culturavietii.ro

Об этом заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов написал в своем "Твиттере", передает Trend.az.

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"Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), наряду с некоторыми структурами ЕС, также продемонстрировала, что международное право не представляет для нее важности. Важен принцип "Как мы хотим, так и будет", что наглядно демонстрирует позиция этих структур по нагорно-карабахскому конфликту. Это является очередным примером двойных стандартов. Жаль, что в Европе до сих пор не могут понять, куда ведет эта политика, и к чему она может привести", - написал Новруз Мамедов.

Такая ситуация, написал Новруз Мамедов, может вынудить Азербайджан изменить свой внешнеполитический курс.

23 июня после обсуждения в ПАСЕ доклада на тему: "Деятельность демократических институтов в Азербайджане", подготовленного содокладчиками по Азербайджану Педро Аграмунтом и Тадеушем Ивински, была принята резолюция по Азербайджану с поправками от проармянски настроенной группы депутатов.

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