Тегеран и Москва договорились о поставках ракетных комплексов С-300 – МИД Ирана

Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

"Поставка произойдет "при первой возможности", - заявил заместитель главы МИД Ирана после переговоров с российским коллегой Михаилом Богдановым.

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Стоит отметить, что МИД России пока не подтвердил эту информацию. В его заявлении подчеркивается "важность поддержания регулярного российско-иранского диалога по всему комплексу вопросов ближневосточной повестки дня".

Ранее Тегеран уже заявлял, что российские ракеты будут поставлены до конца 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий поставки в Иран ЗРК С-300.

Напомним, в 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставке как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост главы государства, ввел запрет на поставку в Иран С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, которая ограничивает поставку Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 166,8 млн долл.

США не раз заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.