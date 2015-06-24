ПАСЕ заинтересована сохранять диалог с российской делегацией для урегулирования ситуации на Донбассе

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, Ассамблея сохраняя все санкции против российской делегации, решила не продвигаться по этому пути дальше и не отменять полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Такое решение Ассамблеи является "сигналом соблюдения ее обязательств по (возможности сохранения проведения) открытого и конструктивного диалога".

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В среду была принята резолюция на основе отчета австрийского парламентария Штефана Шеннаха. ПАСЕ заявила об отсутствии прогресса со времени проведения зимней сессии Ассамблеи, однако, одновременно в Страсбурге уверены, что прямой диалог между Ассамблеей и российской делегацией важен для поиска длительного решения конфликта на востоке Украины и относительно незаконной аннексии Крыма.

Парламентарии Ассамблеи призвали российскую делегацию, которая не участвует в работе ПАСЕ по времени применения санкций, отказаться от решения не сотрудничать с ПАСЕ и возобновить диалог.

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Ассамблея также повторила призыв к России, чтобы она вывела свои войска с украинской территории, отменила незаконную аннексию Крыма, и освободила украинскую летчицу Надежду Савченко и других незаконно содержащихся в России людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ продлила санкции против делегации России до января 2016 года. Этим решением подтверждаются все ограничения, наложенные в ПАСЕ на представителей Российской Федерации (с лишением права голоса). В то же время, ПАСЕ не прекратила полномочия российской делегации, хотя имела такую процедурную возможность.