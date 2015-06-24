Министры обороны стран НАТО проголосовали за усиление обороноспособности Молдовы
20:30, 24 июня 2015Мир
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Министры обороны стран-членов НАТО проголосовали за пакет мер по усилению обороноспособности Молдовы.
Reuters
Кроме того, речь идет об укреплении институтов безопасности Молдовы, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Radio Europa Libera.
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Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс поможет Молдове модернизировать ее вооруженные силы путем "тренировок, поддержки и образования".
Молдова является страной с внеблоковым статусом, которая не изъявляла желания вступить в НАТО. Прошлой осенью страна решила присоединиться к инициативе альянса по укреплению обороноспособности через события на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что Молдова планирует радикальную модернизацию армии.
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