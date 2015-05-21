Молдова запретила российские информационно-аналитические передачи

Об этом сообщает Инсайдер со ссылкой на сайт правительства Молдовы.

"Законопроект направлен на обеспечение защиты отечественного информационного пространства от внешней манипуляции и пропаганды", - отмечается в сообщении.

Документ предусматривает, что программы информационно-аналитического характера должны полностью производиться в Молдове, из них 80% должны быть на румынском языке.

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Документ предусматривает применение поэтапного наказания для вещателей, которые нарушили Кодекс о телевидении и радио. Санкции предусматривают штрафы в размере от 30 до 50 тыс. леев (от 1500 до 2500 евро), приостановление действия лицензии на 30 дней или отзыва лицензии.