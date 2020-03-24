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В Евросоюзе договорились начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

16:40, 24 марта 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи сообщил в Twitter.

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"Очень рад, что сегодня члены ЕС достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Я искренне поздравляю обе страны. Это также посылает громкое и четкое сообщение Западным Балканам: Ваше будущее в ЕС", - подчеркнул Варгеи.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2019 года лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

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