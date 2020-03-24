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"Чудотворное средство" от коронавируса: в Иране священник пытался исцелить больного

14:03, 24 марта 2020
Мир
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Священник снял маску пациенту и намазал ему лицо парфюмерной жидкостью/  фото УНИАН

Священнослужитель из иранского города Бендер-Энзели нелегально пытался вылечить зараженного коронавирусом пациента ароматическим средством.

Читайте такжеОблизывал святыни: в Иране журналист не верил в эпидемию и умер от коронавирусаОб этом сообщает издание Deutsche Welle.

Мужчина тайно пробрался в реанимационное отделение больницы, где лежал заболевший молодой человек. Он сообщил пациенту, что врачи якобы больше не могут помочь ему, и предложил вылечить мужчину при помощи «чудотворного исламского средства».

Когда больной согласился, священник снял маску и намазал ему лицо парфюмерной жидкостью. Пациент умер через три дня. Прокуратура запросила ордер на арест священнослужителя.

Ранее УНИАН писал, как на территории Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавирусом нового типа, священники пренебрегают санитарными нормами.

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