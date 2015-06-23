Автор музыки "Титаника" и "Храброго сердца" Джеймс Хорнер погиб в авиакатастрофе

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

61-летний Хорнер погиб во время аварии его самолета близ Санта-Барбары в понедельник утром. Информацию о гибели Хорненра подтвердила его ассистентка Сильвия Патриция, пишет издание.

Читайте такжеВ США разбился во время прыжка легендарный экстремал Дин ПоттерРанее агентство Reuters со ссылкой на пожарных сообщало, что после падения пятиместного самолета образовался кратер и начался пожар. На месте происшествия были найдены человеческие останки, однако идентифицировать, кому они принадлежат, не удалось.

Джеймс Хорнер известен как автор музыки к фильмам «Каспер», «Джуманджи», «Мальчик в полосатой пижаме», «Игры разума», «Титаник», «Коммандо», «Храброе сердце», «Аполлон-13», «Маска Зорро», «Враг у ворот», «Аватар», «Кокон» и другим.