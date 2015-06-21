Страны НАТО обсудят ядерную стратегию России - СМИ

На саммите министров иностранных дел стран-членов НАТО на следующей неделе будет обсуждаться тайный документ касательно ядерной стратегии России.

О дипломатических планах пишет немецкое издание Welt am Sonntag, отмечая, что такая тема поднимается впервые за многие годы, передает Новое время.

Издание пишет, что причиной дискуссии станет некий секретный документ, разработанный руководством альянса.

По данным WaS, Альянс серьезно занялся вопросом, как президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие в противостоянии с западным миром, насколько мощный атомный потенциал у России, а также как может НАТО сдерживать Москву.

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Один из дипломатических источников газеты рассказал: "Мы очень обеспокоены ядерной стратегией России. Атомное оружие играет важную роль в новой российской стратегии, так называемой гибридной войны".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ответ на намерения США разместить тяжелое вооружение в Восточной Европе заявил, что нацелит ударные силы и средства на эти территории. Также он заявил о подготовке новых баллистических ракет - носителей атомного оружия.

Страх атомной войны все еще присущ Европе, особо старшему поколению. В конце прошлого года полиция Германии арестовала 59-летнего электрика за сооружение бункера и хранение арсенала оружия. Гражданин пояснил свои действия страхом ядерной войны с РФ.