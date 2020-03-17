CNN: Как не впасть в панику во время пандемии COVID-19?

Стоит помнить, что еда и туалетная бумага никуда не исчезнут, если не опустошать магазины, а вежливость спасает жизни.

Если кому-то пришлось проснуться от сладкого сна сегодня утром и потратить минимум 30 секунд, чтобы осознать начало длительного периода эпидемии COVID-19, для таких людей это стало вступлением в новую темную реальность. Как говорят, сохраняйте спокойствие и мойте руки.

Ни у кого нет иммунитета от паники. От впадения в нее не застрахованы даже те, кто побывали на передовой десятков военных конфликтов за последние 18 лет. Об этом пишет международный редактор телеканала CNN Ник Патон Уолш, который много лет освещал войны, кризисы и природные катаклизмы.

"Но я понял несколько вещей, которые, надеюсь, будут полезными и достойными распространения", - заметил он, перечисляя 5 правил, которые позволят не впасть в панику.

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Первое из них - еда всегда будет. На линии фронта или в ситуации, когда климат ведет себя капризно, всегда есть что-то, что можно съесть.

"Это может быть холодный, жирный кусок курятины на пюре или рис армии Афганистана с необходимыми антибиотиками. Или черствый, размоченный хлеб на дне пластикового пакета. Но с чем бы не приходилось иметь дело: с тайфуном, "Исламским государством" или армией России, еда всегда есть", - пишет автор.

Он признает, что бывают и исключения, такие как массовый голод. Однако, в других случаях закупки больших запасов продовольствия на будущее не имеют смысла.

"Нет нужды опустошать магазины и лишать продуктов старших и уязвимых людей, ведь все будет доступно, если вы купите немножко меньше. Люди демонстрируют удивительную способность прокормить себя и в более катастрофических ситуациях, чем пандемия", - замечает редактор CNN.

Второе правило - туалетная бумага не нужна. Ну, за исключением тех ситуаций, когда действительно есть потребность.

"А потребность возникает тогда, когда приходится удовлетворять естественные потребности за камнем на окраинах Мосула в Ираке или на Донбассе, в канаве у дороги на Востоке Украины. Но потребности нет, если рядом душ или любая другая проточная вода. Вы проживете без вытирания своих ягодиц. Вам может даже пойти на пользу, если вы выясните, насколько чистыми можете стать с помощью простого мыла", - иронизирует автор.

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В-третьих, не надо волноваться из-за вещей, которые вы лично не можете изменить. Хотя есть кое-что, что изменить можно, к примеру, куда пойти сегодня, с кем увидеться и кому помочь. Есть вещи, которые не удастся изменить в краткосрочной перспективе, такие как правительственная политика, готовность местной службы здравоохранения, а еще все то, что может произойти в мае.

"Один урок, который я усвоил, это то, что нельзя контролировать абсолютно все и везде в сложных местах. Иногда даже опасно делать догадки о случайных событиях в будущем и пытаться сократить риски, которые еще не возникли. Используйте свою энергию, чтобы изменить то, что можете сейчас", - пишет автор.

Четвертое правило - нужно быть вежливым. Это может спасти жизнь. Относиться с уважением к другим - это не проявление альтруизма, а вполне корыстная вещь. Другие люди часто лучший источник информации о том, что происходит.

"Вещи, которые вам действительно нужно знать - это иногда те вещи, о которых другие не очень хотят рассказывать, особенно если вы неприятная особа. К примеру, болен ли ваш сосед. Или один отряд собирается обстрелять местность за холмом неподалеку, поэтому лучше туда сейчас не ходить. Другие люди больше проявляют готовность помочь, если вы им нравитесь или если они помнят последнюю шутку, которую вы рассказали им. Вежливость полезна для них, для вас, для вашей безопасности и здоровья", - советует автор.

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Пятое правило - ситуация улучшается и восстанавливается часто гораздо быстрее, чем кажется. Как пример, редактор CNN приводит разрушенный террористами "Исламского государства" город Кобани в Сирии. Автор вспоминает, что через год после того видел, как город отстраивается и процветает, хотя пострадал от авиаударов и обстрелов артиллерии.

"COVID-19, в конце концов, станет проблемой, которую мы сможем решить, даже если останутся семьи в трауре по потерянным родным и сильно поврежденная глобальная экономика. Есть еще один финальный, большой вывод, который не часто можно увидеть в новостях плохие новости. Это статистика, которая может улучшить ваше настроение и смягчить тревогу за тех, кого вы любите. Даже на войнах большинство выживает", - пишет автор.