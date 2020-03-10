После объявления карантина в супермаркетах Италии образовались огромные очереди (фоторепортаж)

Власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.

В Италии после объявления карантина в связи с коронавирусом жители ряда городов в панике отправились в супермаркеты, организовав огромные очереди.

Люди скупают мыло, дезинфицирующие средства и алкоголь, сообщает НВ со ссылкой на La Repubblica.

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Также пользуются спросом картофель, печенье, молоко, сахар и мука.

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.

В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.

Как сообщал УНИАН, власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта. Ограничительные меры вступили в силу с утра вторника, 10 марта, и охватили более 60 миллионов человек по всей стране.