В Словакии полиция задержала десятки участников антимиграционного митинга
Словацкая полиция задержала 60 человек на антииммиграционном митинге в Братиславе после того, как начались столкновения.
Представители полиции сообщают, что демонстранты были задержаны после того, как были повреждены полицейские автомобили и произошли нападения на зрителей велогонки, пишет Радио Свобода.
Марш был организован с помощью социальной сети Facebook, и был проведен в знак протеста против предложения ЕС, призывавшего каждую страну Евросоюза принять обязательные квоты мигрантов.
Читайте такжеВенгрия построит стену на границе с Сербией для ограничения потока мигрантовКвота Словакии, население которой составляет 5,5 миллиона человек и основана на низком показателе иммиграции, будет 785 беженцев в течение двух лет. Словацкие СМИ сообщили о демонстрации в несколько тысяч человек.
ЕС проведет саммит на следующей неделе, чтобы обсудить волну иммиграции в Европу с Ближнего Востока и Северной Африки.