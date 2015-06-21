В Словакии полиция задержала десятки участников антимиграционного митинга

Представители полиции сообщают, что демонстранты были задержаны после того, как были повреждены полицейские автомобили и произошли нападения на зрителей велогонки, пишет Радио Свобода.

Марш был организован с помощью социальной сети Facebook, и был проведен в знак протеста против предложения ЕС, призывавшего каждую страну Евросоюза принять обязательные квоты мигрантов.

Читайте такжеВенгрия построит стену на границе с Сербией для ограничения потока мигрантовКвота Словакии, население которой составляет 5,5 миллиона человек и основана на низком показателе иммиграции, будет 785 беженцев в течение двух лет. Словацкие СМИ сообщили о демонстрации в несколько тысяч человек.

ЕС проведет саммит на следующей неделе, чтобы обсудить волну иммиграции в Европу с Ближнего Востока и Северной Африки.