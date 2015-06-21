В Словакии полиция задержала десятки участников антимиграционного митинга

04:53, 21 июня 2015
Мир
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Словацкая полиция задержала 60 человек на антииммиграционном митинге в Братиславе после того, как начались столкновения.

В Братиславе состоялся митинг противников миграции

Представители полиции сообщают, что демонстранты были задержаны после того, как были повреждены полицейские автомобили и произошли нападения на зрителей велогонки, пишет Радио Свобода.

Марш был организован с помощью социальной сети Facebook, и был проведен в знак протеста против предложения ЕС, призывавшего каждую страну Евросоюза принять обязательные квоты мигрантов.

Читайте такжеВенгрия построит стену на границе с Сербией для ограничения потока мигрантовКвота Словакии, население которой составляет 5,5 миллиона человек и основана на низком показателе иммиграции, будет 785 беженцев в течение двух лет. Словацкие СМИ сообщили о демонстрации в несколько тысяч человек.

ЕС проведет саммит на следующей неделе, чтобы обсудить волну иммиграции в Европу с Ближнего Востока и Северной Африки.

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