В Германии закрывают церкви, бары и бордели

Рестораны и другие заведения общественного питания будут открыты с 6:00 до 18:00.

Правительство Германии расширяет ограничения из-за коронавируса COVID-19.

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Согласно распоряжению, закрываются церкви, все второстепенные магазины, бары, клубы, театры, музеи и бордели. Рестораны и другие заведения общественного питания будут открыты с 6:00 до 18:00. Также продолжают работать продуктовые магазины, рынки, банки, аптеки и службы доставки.

Новые ограничения направлены на «дальнейшее ограничение социальных контактов в общественных местах в ответ на эпидемию коронавируса в Германии», пишет Reuters.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.