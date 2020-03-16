Власти Нью-Йорка закрывают школы, бары и рестораны

В минувшую пятницу мэр Нью-Йорка ввел режим чрезвычайной ситуации в городе.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал указ о закрытии всех государственных школ в городе из-за распространения коронавируса.

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Занятия отменяются с понедельника и не будут проводиться как минимум до 20 апреля. Кроме того, мэр намерен уже сегодня подписать указ, который закроет все ночные клубы, кинотеатры и концертные залы. Закрываются для посещения и все бары и рестораны города - им разрешено работать только на выдачу заказов с собой и на доставку, передает kommersant сообщает The Wall Street Journal.

Нью-Йорк обладает самой широкой сетью государственных школ в стране. В местных школах обучаются около 1,1 млн детей. Во время пресс-конференции в воскресенье вечером господин де Блазио сказал, что он был вынужден пойти на эти меры, чтобы остановить распространение коронавируса. В городе зафиксировано уже 329 случаев заболевания COVID-19, пять человек умерли из-за болезни.

«Я осознаю, какова цена закрытия наших школ, я понимаю, каковы все негативные последствия этого решения, оно было очень тяжелым для меня. Для многих семей наступают непростые времена», - заявил мэр Нью-Йорка, отметив, что для многих малоимущих семей школы остаются источником бесплатного питания для ребенка. В ближайшую неделю все нуждающиеся семьи смогут приходить в школы и получать набор питания для ребенка, но эта практика продлится только до пятницы, 20 марта.

В минувшую пятницу мэр Нью-Йорка ввел режим чрезвычайной ситуации в городе, а ранее губернатор штата Эндрю Куомо запретил проведение всех мероприятий, где собираются более 500 человек.