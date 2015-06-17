В ЕС выступили против списания долга Греции
Министры финансов стран, входящих в еврозону, выступают против списания долга Греции, в отличие от МВФ.
Об этом заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, сообщает Deutsche Welle.
"Поскольку мы принципиально возражаем против списания долга, мы считаем, что нужно придерживаться условий, согласованных Еврогруппой", - заявил он на заседании финансового комитета парламента Нидерландов.
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При этом Дейсселблум считает, что шансы на достижение компромисса с Грецией до 18 июня "очень малы".
Если Греция и международные кредиторы не смогут договориться о выплате Афинам очередного транша кредита в размере 7,2 млрд евро, Греция не сможет 30 июня перечислить платеж МВФ в размере 1,6 млрд евро. Тогда страна, очевидно, будет вынуждена объявить дефолт.