В ЕС выступили против списания долга Греции

Об этом заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, сообщает Deutsche Welle.

"Поскольку мы принципиально возражаем против списания долга, мы считаем, что нужно придерживаться условий, согласованных Еврогруппой", - заявил он на заседании финансового комитета парламента Нидерландов.

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При этом Дейсселблум считает, что шансы на достижение компромисса с Грецией до 18 июня "очень малы".

Если Греция и международные кредиторы не смогут договориться о выплате Афинам очередного транша кредита в размере 7,2 млрд евро, Греция не сможет 30 июня перечислить платеж МВФ в размере 1,6 млрд евро. Тогда страна, очевидно, будет вынуждена объявить дефолт.