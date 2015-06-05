Украина подготовила иски в международные суды против России за аннексию Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

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“На сегодня правительство, в том числе и по моему поручению, уже подготовило целый пакет исков, которые будут направлены в различные суды, начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге”, - отметил глава государства.

Президент пояснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Из-за этих действий в 2014 году США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.