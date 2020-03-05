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Россия сбросила бомбы на приют беженцев в Сирии: 16 погибших (фото 18+, видео)

17:42, 05 марта 2020
Мир
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкие СМИ.

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В результате атаки россиян погибли 16 мирных жителей, по меньшей мере 18 пострадали. Поиски раненых и погибших продолжаются.

По информации Управления гражданской обороны Сирии, было нанесено несколько авиаударов. Под завалами предположительно находятся еще 4-5 человек.

В Twitter начали появляться первые фотографии последствий атаки России. Свидетели отмечают, что часть беженцев бежала из южной части Идлиба и запада Хамы.

Как сообщал УНИАН, в результате воздушного удара авиации режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

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