НАТО и Евросоюз продолжают обсуждать пути сотрудничества в условиях гибридной войны - Столтенберг
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО и Европейский Союз продолжают обсуждать пути сотрудничества в условиях гибридной войны.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером в Брюсселе (Трансляция проходила на сайте Еврокомиссии - УНИАН).
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"Мы обсудили, каким образом мы можем продолжить и дальше развивать наше сотрудничество, например, в условиях гибридной войны, но также и в отношении оказания поддержки нашим соседям и нашим партнерам, чтобы помочь им стабилизировать их собственные страны и защитить себя одновременно как на юге, так и на востоке", - сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь также заявил, что НАТО и Евросоюз должны сотрудничать вместе в условиях новых вызовов в сфере безопасности. В этой связи он напомнил, что ЕС ввел в действие экономические санкции, отреагировав на агрессивные действия России в Украине, когда в то же время НАТО увеличило присутствие сдерживающих сил на востоке Альянса.