Путин продолжает гибридную войну против Украины - депутат

Об этом заявил заместитель председателя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский в четверг в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Мы увидели эту войну в ночь с 26 на 27 февраля, когда российский спецназ захватил правительство и парламент Автономной Республики Крым, после чего начали развиваться события, последствия которых мы видим сегодня», - сказал он.

«Это война не окончена, она продолжается на информационном поле, в террористических проявлениях, и последние убийства в Киеве - это также проявление этой гибридной войны. Она идет на Востоке, в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье - везде», - подчеркнул Сергей Пашинский.

Заместитель председателя фракции «Народный фронт» отметил, что Путину не нужна самостоятельная, европейская, сильная Украина.

«И эта стратегия, хотим мы того или нет, будет Путиным и Россией имплементироваться», - сказал он.

Пашинский подчеркнул, что план Путина предусматривал отделение от Украины всей территории от Харькова до Одессы. «Это стопроцентная информация», - добавил он.

«Украинский народ, мы с вами, сорвали этот план. Это колоссальная заслуга. Мы эту раковую опухоль капсулировали, локализовали, и я убежден, что терапевтическими или хирургическими методами, рано или поздно, вылечим», - резюмировал он.