Путин продолжает гибридную войну против Украины - депутат
Президенту России Владимиру Путину не нужна самостоятельная и европейская Украина, поэтому он продолжает вести гибридную войну против нашего государства.
Об этом заявил заместитель председателя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский в четверг в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».
«Мы увидели эту войну в ночь с 26 на 27 февраля, когда российский спецназ захватил правительство и парламент Автономной Республики Крым, после чего начали развиваться события, последствия которых мы видим сегодня», - сказал он.
«Это война не окончена, она продолжается на информационном поле, в террористических проявлениях, и последние убийства в Киеве - это также проявление этой гибридной войны. Она идет на Востоке, в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье - везде», - подчеркнул Сергей Пашинский.
Заместитель председателя фракции «Народный фронт» отметил, что Путину не нужна самостоятельная, европейская, сильная Украина.
«И эта стратегия, хотим мы того или нет, будет Путиным и Россией имплементироваться», - сказал он.
Пашинский подчеркнул, что план Путина предусматривал отделение от Украины всей территории от Харькова до Одессы. «Это стопроцентная информация», - добавил он.
«Украинский народ, мы с вами, сорвали этот план. Это колоссальная заслуга. Мы эту раковую опухоль капсулировали, локализовали, и я убежден, что терапевтическими или хирургическими методами, рано или поздно, вылечим», - резюмировал он.