Турция намерена развернуть собственные ЗРК в Сирии

Системы будут на поле битвы в рамках операции "Весенний щит", начатой в воскресенье на северо-западе Сирии.

Турция развернет в Сирии отечественные противовоздушные системы на малых и средних высотах.

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Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. По его словам, через неделю в провинции Идлиб будет развернута ЗРК HSAR-A (высота поражения до 10 км, дальность - до 15 км). Затем будет развернута система HSAR-O (высота поражения до 15 км, дальность - до 25 км), сообщает турецкая газета Daily Sabah.

«Системы будут на поле битвы в рамках операции "Весенний щит", начатой в воскресенье на северо-западе Сирии. Они нацелены на силы режима Башара Асада и ополчение, поддерживаемое Ираном, в качестве ответного шага против жестокого нападения режима, в результате которого 27 февраля в зоне деэскалации погибли 34 турецких солдата и ранены десятки других», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. После обстрела сирийских войск, поддерживаемых РФ, погибло более 30 турецких военнослужащих. Турция произвела ответную атаку. 3 марта Турция сбила военный самолет сирийских войск. Правительственная армия режима Асада уничтожила турецкий беспилотник.