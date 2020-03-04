Минобороны Турции заявило о гибели еще двух военных в Идлибе

Турецкие военные начали атаку в ответ.

Двое турецких военных погибли в Идлибе из-за обстрела сирийских войск, поддерживаемых Россией.

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Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции. Турецкие военные начали атаку в ответ. «В результате обстрела наших сил со стороны режима в районе операции "Весенний щит" два наших боевых товарища были убиты и шесть ранены. Ведется ответный огонь по целям режима в этом районе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Турция начала операцию «Весенний щит» 27 февраля после гибели более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских сил. По данным Минобороны Турции, с начала операции были уничтожены более 3 тыс. сирийских солдат. Анкара официально решила считать лояльные сирийскому режиму войска «вражескими целями».