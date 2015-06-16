В Йемене уничтожили бывшего личного секретаря бен Ладена, "человека номер два" в "Аль-Каиде"

Главарь террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Насир аль-Вахиши (Nasir al-Wuhayshi) был убит в пятницу, 12 июня, в результате атаки беспилотника, предположительно американского.

Об этом CNN сообщили в органах безопасности Йемена, передает Лента.ру.

Представители АКАП также признали в Twitter, что аль-Вахиши «стал шахидом». Его место занял один из военачальников Касм аль-Рими (Qasm al-Rimi), также известный как Абу Харейра ас-Санани (Abu Hureira al-Sanaani).

В американских разведывательных структурах сообщили, что проводятся мероприятия с целью подтвердить гибель аль-Вахиши.

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Главарь АКАП аль-Вахиши был «человеком номер два» в «Аль-Каиде». В частности, в одном из пропагандистских видероликов он призывал к «уничтожению креста» и войне против США.

Выходец из Йемена, аль-Вахиши принял на себя командование АКАП в 2009 году. За три года до этого он сбежал из йеменской тюрьмы. Также он работал личным секретарем Усамы бен Ладена, главаря «Аль-Каиды», уничтоженного американским спецназом в Пакистане.

АКАП была основана в 2009 году. Организация известна неудавшимся терактом на самолете Northwest Airlines, следовавшем из Амстердама в Детройт в декабре 2009 года. Группировка принимала участие в свержении президента Йемена Абдаллы Салеха в 2011 году.