Греция согласилась пойти на уступки кредиторам

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Анника Брейдтхардт, пишет Европейская Правда со ссылкой на издание Ekathimerini.

Греческое правительство согласилось выполнить требование о достижении в 2015 году первичного профицита госбюджета на уровне 1%.

Ранее Афины соглашались только на первичный профицит бюджета в 0,75 процента.

Читайте такжеКурс доллара к евро растет из-за провала переговоров Греции и кредиторов"Греческая власть согласилась повысить эту планку, вопрос лишь в том, заслуживают ли доверия ее обязательства", сказала Брейдтхардт.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что Европейский союз должен подготовиться к "чрезвычайному положению" после провала переговоров по спасению Греции от дефолта и выхода страны из еврозоны.