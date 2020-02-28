Число погибших в Идлибе турецких солдат выросло до 29, у Эрдогана обещают "многократный ответ" (видео)

Госпитализированы до четырех десятков солдат турецкой армии.

Число жертв среди военнослужащих Вооруженных сил Турции в Идлибе выросло до 29.

Об этом заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, пишет Anadolu.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил губернатор.

В свою очередь, глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя итоги совещания по вопросам безопасности, которое прошло в Анкаре под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещал сирийскому режиму "многократный ответ".

"По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки", - сказал он.

Алтун подчеркнул, что Турция не может "равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии".

По его словам, Анкара призывает все международное сообщество, включая стороны Астанинского процесса, к выполнению взятых на себя обязательств по сирийскому урегулированию.

В сети уже появилось видео вероятного авиаудара, который привел к массовым жертвам в рядах турецкой армии.

Ранее сообщалось о 22 погибших турецких военнослужащих.