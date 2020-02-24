Полиция назвала умышленным наезд авто на участников карнавала в Германии
Полиция федеральной земли Гессен заявила, что водитель умышленно направил автомобиль в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.
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При этом в полиции отметили, что не считают произошедшее терактом.
По версии следствия, мужчина намеренно въехал в толпу, а позже был арестован. О его мотивах водителя пока ничего не было известно, однако полиция проведет допрос для того, чтобы узнать более подробную информацию.
Как пишет Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine, водителю 29 лет, он местный. В полиции сказали, что пока не могут допросить его, не уточнив, почему.
Как сообщал УНИАН, мужчина на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен.
В результате происшествия пострадали около 30 человек. Более трети пострадавших получили серьезные травмы.