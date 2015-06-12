Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия премьеру

В парламенте состоялось тайное голосование, во время которого голоса законодателей разделились в отношении 194-13. Для выражения вотума недоверия необходимо 278 голосов, сообщает радио "Свобода".

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Парламентарии из правящей Социал-демократической партии Румынии, которую возглавляет премьер Виктор Понта, не принимали участие в голосовании.

5 июня прокуроры по антикоррупционным вопросам заявили, что Виктора Понту подозревают в уклонении от уплаты налогов на протяжении работы в парламенте в 2007-2008 годах, фальсификации документов, конфликте интересов и отмывании денег.

Виктор Понта отказался уходить в отставку, а 9 июня парламент проголосовал за сохранение его неприкосновенности от преследования. Он утверждает, что обвинения против него являются политически мотивированными.