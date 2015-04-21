Австралия предложила ЕС разворачивать корабли с мигрантами
15:05, 21 апреля 2015Мир
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Премьер-министр Австралии Тони Эббот призвал европейских лидеров взять на вооружение австралийскую политику в отношении мигрантов.
REUTERS
Австралия не принимает суда с мигрантами и разворачивает их при приближении к берегу, передает Би-би-си.
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Такая политика помогла Австралии остановить поток беженцев. Однако ООН выступает с критикой этой позиции.
Сегодня Европейский союз одобрил пакет мер, направленных на частичное разрешение кризиса с нелегальной миграцией из Северной Африки в страны ЕС через Средиземное море.
В ночь на понедельник в Средиземном море перевернулась двадцатиметровая лодка, на борту которой находилось около 900 нелегальных мигрантов.
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