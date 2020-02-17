Отдавать нельзя. Даже краденное. Железобетонно

В начале года президент России Путин неожиданно для всех предложил внести изменения в Конституцию. Естественно, сразу возникло предположение, что Владимиру Владимировичу двадцати лет у власти недостаточно, ведь даже по российскому законодательству, он обязан покинуть главный кабинет Кремля в 2024 году. А, чтобы остаться у руля страны, которая к этому сроку будет четверть века вставать с колен, нужно что-то делать. Поправки в основной закон прекрасный способ решить все проблемы. У Лукашенко получилось, вряд ли Путин хуже. Тем более, у него в руках сконцентрирована сейчас абсолютная власть, и давно нет никаких противовесов. Есть все возможности восстановить де-юре монархию, но пока президент России не спешит об этом объявлять. В любом случае уже анонсировано, что в соседней стране появится новый конституционный орган - Государственный Совет - и вполне возможно, что его возглавит Владимир Путин в статусе отца народов или верховного правителя. Не случайно на каждой встрече с региональной общественностью (а встречи эти стали проводиться с завидной регулярностью) кто-нибудь обязательно попросит Путина остаться и сохранить стабильность.

Как бы там ни было, идея внесения поправок в Конституцию стала главной политической темой. Создана рабочая группа, которая усердно трудится над поправками. В ее составе артисты, музыканты, врачи, космонавты и даже российский боевик Захар Прилепин, который публично кичится убийством украинцев на Донбассе. Есть там правоведы, но они в удручающем меньшинстве. Работа кипит. Часто эти заседания транслируют в прямом эфире, и такой формат уже может затмить общение Путина с народом, потому как эксперты по новой Конституции публично озвучивают все мечты, чаяния, амбиции, беды и комплексы российского народа.

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Основной лейтмотив поправок – законодательная фиксация российской исключительности.

Чтобы все боялись и не насмехались!

Одни считают, что нужно обязательно записать: «культура является уникальным наследием многонационального народа РФ» – другие уверены, что «в новом геополитическом измерении» нужно упомянуть роль России как «миротворческого государства». Третьи хотят закрепить, что «Россия является ядерной державой», которая имеет право защищать российских соотечественников за рубежом. Конечно же, невозможно обойтись без упоминания о «державе-победительнице во Второй мировой войне».

Но это еще не всё.

Актер-патриот Владимир Машков тоже решил не отставать от общих трендов и открыл Владимиру Путину глаза на заговор зарубежных политологов, которые только и ждут смены власти в Кремле. Естественно, чтобы воспользоваться окном возможностей и забрать себе Курильские острова, Крым и Калининград.

«Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», - уверен Машков.

Путин отвечает, что идея ему очень-очень нравится, хотя и признает - такие переговоры уже ведутся. Очевидно речь идет об островах Курильской гряды, дискуссия по которым продолжается с Токио не одно десятилетие.

Отдавать они не хотят и украинский Крым. Они знают, что эта часть Украины им не принадлежит и пытаются сами себя убедить, что имеют права на краденное.

Предложения о поправках в основной закон РФ – это какой-то взбесившийся в патриотическом угаре принтер

Предложения о поправках в основной закон РФ – это какой-то взбесившийся в патриотическом угаре принтер. Об этом надо знать странам, которые граничат с Россией, чтобы потом не удивляться. Можно сто раз повторить слово «мир», но это не добавит пацифизма нашим соседям, которые основой своей политики сделали торговлю этим «миром». А чтобы на товар был спрос, должна быть бесконечная война. Это добавляет куража для новых завоеваний. Ведь отдавать уже нельзя – противоречит Конституции.

Роман Цимбалюк