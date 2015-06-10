Арктика можеть стать причиной нового конфликта России с Западом - WSJ

Лидеры Большой семерки собрались уже вводить новые санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Предыдущие ограничительные меры не отпугнули Кремль от земельных захватов, вопрос сейчас заключается не в том, нанесет ли президент России Владимир Путин новый удар, а в том, кого он возьмет на прицел следующим, цитирует обозревателя The Wall Street Journal ZN.UA.

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Путин считает периферию Восточной Европы, простирающейся от Балтийского моря до Черного моря, частью российского имперского наследства. Однако в последние годы российский лидер Владимир Путин также обратил свое внимание на север, на Арктику, и милитаризирует этот холодный дальний регион. Для Финляндии, которая не входит в НАТО, возникает существенная российская угроза.

"Нужно съесть пуд соли, чтобы узнать наверняка, чего хотят русские, - говорит недавно назначенный министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. "Но они-то это точно знают. Потому что они мастера по шахматам, и они возьмут все, что плохо лежит", - добавил он.

Есть многое, что "плохо лежит" в Арктике. Согласно данным ВМФ США, к 2030 году воды Северного морского пути (СМП) от Карских Ворот до Тихого океана будут открыты для мореплавания в течение девяти недель, по сравнению с двумя неделями в 2012 году. СМП - это путь между портами Европы и Восточной Азии, который на 35-60% короче маршрутов, проходящих через Суэцкий или Панамский каналы, по данным Арктического сонета. "Энергетические поля" в регионе на сегодняшний день производят около 40 млрд баррелей нефти и 1100 триллионов кубических футов природного газа. По оценкам геологической службы США, в регионе также находится 13% неразведанных мировых запасов обычной нефти, треть неразведанных мировых запасов традиционного газа и пятая часть неразведанных мировых запасов природного газа.

Неудивительно, что Москва взялась восстанавливать советские базы на своей территории всей Арктике и создавать новые. Путин хочет до конца 2015 года иметь 14 функционирующих аэродромов в Арктике, по данным Парламентской ассамблеи НАТО, и он увеличил присутствие российского спецназа в регионе на 30%.

Сейчас возможность конфликта здесь может показаться отдаленной. "Но это ставит тревожные вопросы о готовности Запада к гонке в области безопасности в Арктике. России по-прежнему принадлежит самый большой в мире флот ледоколов, многие из которых атомные. Вашингтон, напротив, имеет на вооружении только один тяжелый ледокол, устаревший корабль береговой охраны Polar Star", - пишет издание.