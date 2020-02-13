Больше улыбок и меньше злости: старейший мужчина мира назвал свой рецепт долголетия (видео)

112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший житель планеты.

Старейший мужчина на планете, которому уже более 110 лет, призывает больше улыбаться и не злиться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Титецу Ватанабе живет в Японии, ему 112 лет и 345 дней. Долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший житель планеты.

Всю жизнь японец занимался фермерством, в частности, выращивал деревья бонсай. Секретом своего долголетия Ватанабе охотно делится – советует побольше улыбаться и поменьше злиться.

В настоящее время мужчина живет в доме для пожилых людей, в последнее время он начал жаловаться на здоровье, хотя еще в прошлом году ежедневно делал зарядку и практиковался в каллиграфии.