Больше улыбок и меньше злости: старейший мужчина мира назвал свой рецепт долголетия (видео)
14:04, 13 февраля 2020Мир
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112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший житель планеты.
Титецу Ватанабе живет в Японии / скриншот
Старейший мужчина на планете, которому уже более 110 лет, призывает больше улыбаться и не злиться.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Титецу Ватанабе живет в Японии, ему 112 лет и 345 дней. Долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший житель планеты.
Всю жизнь японец занимался фермерством, в частности, выращивал деревья бонсай. Секретом своего долголетия Ватанабе охотно делится – советует побольше улыбаться и поменьше злиться.
В настоящее время мужчина живет в доме для пожилых людей, в последнее время он начал жаловаться на здоровье, хотя еще в прошлом году ежедневно делал зарядку и практиковался в каллиграфии.
Старейший мужчина на планете советует больше улыбаться и не злиться
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