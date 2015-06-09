Кремль: форматы G7 и G8 не отражают реальную расстановку балансов в мире

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Пескова, президент РФ концентрируется на работе в иных форматах, которые отражают реальный баланс сил.

"Дискуссии: приглашали Путина, не приглашали, пригласят, не пригласят, трудно это или легко — хочется еще раз повторить: президент России концентрируется на работе в других, гораздо более эффективных сейчас форматах, которые отражают реальную расстановку, скажем так, всех балансов в мировом экономическом пространстве и так далее", — сказал Песков журналистам.

Читайте такжеВозвращение России к G7 пока невозможно - МеркельРанее Песков заявил, президент РФ Владимир Путин имеет право попросить Совет Федерации разрешить ему применение силы за рубежом.