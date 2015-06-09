Кремль: форматы G7 и G8 не отражают реальную расстановку балансов в мире
01:42, 09 июня 2015Мир
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что форматы G7 и G8 не позволяют эффективно обсуждать мировые проблемы
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Пескова, президент РФ концентрируется на работе в иных форматах, которые отражают реальный баланс сил.
"Дискуссии: приглашали Путина, не приглашали, пригласят, не пригласят, трудно это или легко — хочется еще раз повторить: президент России концентрируется на работе в других, гораздо более эффективных сейчас форматах, которые отражают реальную расстановку, скажем так, всех балансов в мировом экономическом пространстве и так далее", — сказал Песков журналистам.
Читайте такжеВозвращение России к G7 пока невозможно - МеркельРанее Песков заявил, президент РФ Владимир Путин имеет право попросить Совет Федерации разрешить ему применение силы за рубежом.
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