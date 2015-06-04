Песков: Путин имеет право просить Совет Федерации разрешить применение силы за рубежом
22:56, 04 июня 2015Мир
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Президент РФ Владимир Путин имеет право попросить Совет Федерации разрешить ему применение силы за рубежом.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предают РИА Новости.
По словам Пескова, подобное обращение Путина является его конституционным правом как президента.
Читайте такжеПесков о санкциях: они абсурдны и неэффективны, Россия не будет инициировать их отмену"Президент может воспользоваться своим любым конституционным правом. Это его право", — сказал Песков.
Ранее УНИАН сообщал, что в случае попыток ареста российского имущества за рубежом, Москва намерена защищать его в рамках правового поля
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