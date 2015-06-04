Песков: Путин имеет право просить Совет Федерации разрешить применение силы за рубежом

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предают РИА Новости.

По словам Пескова, подобное обращение Путина является его конституционным правом как президента.

Читайте такжеПесков о санкциях: они абсурдны и неэффективны, Россия не будет инициировать их отмену"Президент может воспользоваться своим любым конституционным правом. Это его право", — сказал Песков.

Ранее УНИАН сообщал, что в случае попыток ареста российского имущества за рубежом, Москва намерена защищать его в рамках правового поля