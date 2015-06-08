Экс-канцлер Германии считает, что на саммит G7 нужно было пригласить Китай и Индию

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт скептически оценивает перспективы саммита G7.

Об этом он заявил в интервью газете Bild, передает Европейская правда.

"Большая семерка" еще сохраняет свой смысл, но она частично уже не так важна, как 40 лет назад, когда она была еще G6" - сказал Шмидт.

По словам Шмидта, "мы не осознаем, что не один только Путин ответственен за нынешние разногласия между Россией и Западной Европой".

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"На саммите не хватает России", - отметил он.

Кроме того, заявил экс-канцлер, несправедливо, что на саммит G7 не пригласили Китай и Индию. Обе эти страны "так сильно выросли, что их нельзя больше игнорировать, желая навести порядок в мире".

Шмидт уверен, что для эффективных переговоров на саммит следовало бы пригласить и других важных партнеров - Бразилию, ЮАР, Мексику и нефтедобывающие страны Персидского залива.

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"На самом деле, нам нужен был бы саммит G12 или G14", - отметил 96-летний экс-канцлер.

По мнению Шмидта, особых успехов от встречи "большой семерки" ожидать не следует. "Но разговаривать друг с другом все-таки как и раньше лучше, чем отменять переговоры или вовсе не проводить их", - подчеркнул Гельмут Шмидт.