Экс-канцлер Германии Коль попал в реанимацию, его состояние критическое - СМИ
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль находится в реанимации после операции на кишечнике, сообщают немецкие СМИ.
Немецкий политический журнал Spiegel сообщает, что 85-летний политик, ставший главной движущей силой объединения Германии, лежит в клинике в Хайдельберге, передает Русская служба Би-Би-Си.
Официальных сообщений о состоянии его здоровья пока нет.
Гельмут Коль, которого называют "отцом объединения", занимал пост канцлера Германии дольше всех своих предшественников или преемников - с 1982 по 1998 годы. Его годы у власти совпали с окончанием холодной войны.
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Также, вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном, он заложил фундамент единой европейской валюты евро.
Spiegel характеризует его состояние как критическое, ссылаясь на источники, близкие к бывшему канцлеру.
Другой немецкий журнал, Bunte, сообщает, что Гельмут Коль долго не приходил в сознание после перенесенной операции.
В мае он перенес операцию по замене тазобедренного сустава. В этом месяце его должны были перевести в реабилитационный центр.