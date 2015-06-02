Экс-канцлер Германии Коль попал в реанимацию, его состояние критическое - СМИ

Немецкий политический журнал Spiegel сообщает, что 85-летний политик, ставший главной движущей силой объединения Германии, лежит в клинике в Хайдельберге, передает Русская служба Би-Би-Си.

Официальных сообщений о состоянии его здоровья пока нет.

Гельмут Коль, которого называют "отцом объединения", занимал пост канцлера Германии дольше всех своих предшественников или преемников - с 1982 по 1998 годы. Его годы у власти совпали с окончанием холодной войны.

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Также, вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном, он заложил фундамент единой европейской валюты евро.

Spiegel характеризует его состояние как критическое, ссылаясь на источники, близкие к бывшему канцлеру.

Другой немецкий журнал, Bunte, сообщает, что Гельмут Коль долго не приходил в сознание после перенесенной операции.

В мае он перенес операцию по замене тазобедренного сустава. В этом месяце его должны были перевести в реабилитационный центр.