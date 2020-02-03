В Сирии ликвидировали четырех сотрудников ФСБ России - СМИ

По данным СМИ, автомобиль российских ФСБ-шников подорвался на фугасе.

В Сирии в районе Алеппо были ликвидированы четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.

Как сообщает телеграм-канал Baza, автомобиль российских ФСБ-шников подорвался на фугасе.

"Их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже - застреленными", - сказано в сообщении

Отмечается, что все четверо погибших - офицеры, служили в управлениях "С" и "К". Также называются их имена: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team на странице в Facebook опубликовала фотографии погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ.

У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года. Также указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".

Ранее УНИАН сообщал, что в Ливии ликвидирован российский наемник, убивавший украинцев на Донбассе.