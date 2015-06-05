Глава МИД Литвы рассчитывает на продление санкций против России

Об этом рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью французской газете ЕСО, передает ТАСС.

По оценке главы литовского внешнеполитического ведомства, усилия, направленные на реализацию Минских соглашений, "не принесли своих плодов". "Стабилизации ситуации на востоке Украины не произошло", - констатировал он, добавив, что, по его мнению, "Россия испытывает" европейские страны.

"Надеюсь, что в конце июня санкции будут продлены, - продолжил Линкявичюс. - До сих пор они оказывали определенный политический и экономический эффект, однако не было видно результатов в зоне конфликта в Украине".

Читайте такжеЕС должен быть готов быстро отреагировать, если ситуация на Донбассе обострится - МИД ЭстонииЛитовский министр также отметил, что Европа должна оказать Украине помощь поставками "вооружения и техники". "Мы должны сохранять единство, чтобы наращивать давление на Россию, - убежден глава МИД Литвы. - Нужно как можно больше изолировать ее политически, хотя речь при этом не идет о разрыве всех связей, ведь диалог с русскими поддерживался даже во время "холодной войны".

Иными словами, продолжил Линкявичус, западным странам "нужно, с одной стороны, наращивать давление в виде санкций и усиливать изоляцию России" и, с другой стороны, оказывать прямую поддержку украинцам. "Есть также и проблемы, которые нельзя урегулировать быстро - например, коррупция, - заметил он. - Если европейские страны отправят своих экспертов и помогут украинскому правительству, это может улучшиться".

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению главы МИД Литвы, слова президента РФ - еще один аргумент в интересах продолжения политики санкций со стороны ЕС.