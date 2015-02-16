МИД Литвы: Россия испытывает на прочность хрупкий мир в Донбассе

Об этом заявил в Твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

"Хрупкое перемирие испытывается, поскольку пророссийские ополченцы постоянно нападают на Дебальцево", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ не имеют доступа в город.

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