МИД Литвы: Россия испытывает на прочность хрупкий мир в Донбассе

02:50, 16 февраля 2015
Мир
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Россия и боевики испытывают на прочность "хрупкий мир", который установился на востоке Украины после объявления с нуля часов 15 февраля режима полного прекращения огня

Лінас Линкявичус / facebook.com/TSPMI

Об этом заявил в Твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

"Хрупкое перемирие испытывается, поскольку пророссийские ополченцы постоянно нападают на Дебальцево", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ не имеют доступа в город.

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