МИД Литвы: Россия испытывает на прочность хрупкий мир в Донбассе
02:50, 16 февраля 2015Мир
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Россия и боевики испытывают на прочность "хрупкий мир", который установился на востоке Украины после объявления с нуля часов 15 февраля режима полного прекращения огня
Россия испытывает на прочность хрупкий мир в Донбассе/ facebook.com/TSPMI
Об этом заявил в Твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичус.
"Хрупкое перемирие испытывается, поскольку пророссийские ополченцы постоянно нападают на Дебальцево", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ не имеют доступа в город.
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