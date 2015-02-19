Литва призывает другие государства помочь Украине вооружить армию

Об этом министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил журналистам в правительстве, сообщает Delfi со ссылкой на ВNS.

Министр также сказал, что Литва, по возможности, поддерживает украинскую армию, но не уточнил, каким образом.

"Мы не специфицируем, какое это оружие (...), но это поддержка армии в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Мы это делаем, и призываем к этому других", - сказал Линкявичюс.

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Он констатировал, что Россия постоянно поставляет оружие террористам на востоке Украины, и отрицает это публично.

Комментируя ситуацию на Донбассе, Линкявичюс сказал, что условия перемирия были нарушены, поэтому "должны быть последствия", но конкретных новых санкций против России он не назвал.

Министерство обороны Литвы 5 января сообщило, что передало украинской армии "элементы воинского вооружения". Конкретная помощь и ее объем не были названы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме грозят срывом Минских договоренностей в случае поставок оружия в Украину.