США не уменьшат военную помощь Украине в 2021 году - WP

Речь идет о программе помощи по линии Государственного департамента.

В администрации президента Дональда Трампа заверили, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в 2021 году.

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Об этом сообщает The Washington Post, передает «Украинская правда».

По словам представителя административно-финансового управления Белого дома, речь идет о программе помощи по линии Государственного департамента.

Отмечается, что в последних предложениях по бюджету администрация Трампа предлагала уменьшить размер финансирования на 20 миллионов долларов программе Госдепа. Однако Конгресс отвергал такие предложения, предоставляя Украине 115 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год. Документ, среди прочего, предусматривает предоставление 300 миллионов долларов военной помощи Украине.