В Индии мужчина взял в заложники 20 детей, приглашенных на день рождения дочки

Злоумышленник ранил трех полицейских и одного местного жителя.

Житель индийского штата Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей, которые были приглашены на день рождения его дочери.

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Об этом сообщает Hindustan Times.

Злоумышленником, по данным издания, является мужчина по имени Суреш Батам, который ранее обвинялся в убийстве. Он пригласил детей на день рождения своей дочери, где взял их в заложники. Когда местные жители попытались спасти детей, Батам открыл огонь.

По некоторым данным, в доме может быть от 20 до 25 человек. Кроме того, там могут находиться жена и дочь преступника.

Злоумышленник ранил трех полицейских и одного местного жителя.

На данный момент операция по спасению заложников продолжается.

Как сообщал УНИАН, четверо мужчин в возрасте от 20 до 26 лет изнасиловали 26-летнюю девушку-ветеринара в индийском городе Хайдарабад. Насильники убили жертву и сожгли ее в грузовике.