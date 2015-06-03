ФБР проверит голосование, по итогам которого Россия получила ЧМ-2018

Каких-либо подробностей о следственных действиях информагентства не приводят. Ранее проверкой заявок уже пообещала заняться швейцарская прокуратура, также расследующая коррупционное дело чиновников ФИФА.

В свою очередь ФБР ранее сообщило, что проверит работу Йозефа Блаттера на посту президента ФИФА. До этого отмечалось, что глава организации по делу не проходит, сообщает Русская служба ВВС.

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Блаттер во вторник неожиданно подал в отставку - всего через пять дней после победы на очередных выборах. Свое решение он объяснил потерей доверия со стороны некоторых членов ФИФА на фоне крупнейшего коррупционного скандала в ее истории.

После этого в прессе стали муссироваться слухи о возможном пересмотре итогов голосования, по итогам которого Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Российская сторона назвала их необоснованными.