New York Times: Американцы должны беспокоиться об Украине, Помпео ошибается

Бывший посол в Киеве объяснил, почему для американцев очень важно сейчас поддерживать Украину в войне против России.

Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским американский Госсекретарь озвучил вопрос: «Разве американцы беспокоятся об Украине?».

«Ответ должен быть «да» и вот почему: Украина защищает себя и Запад от российской атаки. Если Украина добьется успеха, мы тоже добьемся. Отношения между США и Украиной – ключ к нашей национальной безопасности. И американцы должны беспокоиться об Украине», - пишет на страницах New York Times бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор.

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Он напоминает, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. Эта война состоит из многих компонентов: вооруженной военной агрессии, энергетических поставок, кибератак, дезинформации и вмешательства в выборы. На каждом из этих полей битвы Украина на линии фронта.

Тейлор отмечает, что на протяжении последних 7 месяцев он представлял США в Украине и регулярно посещал линию фронта военного конфликта. После оккупации Крыма Россия отправила армию, спецслужбы, агентов под прикрытием, оружие, финансирование и политические инструкции в украинские Донецкую и Луганскую области, которые находятся в регионе под названием Донбасс. Линия соприкосновения протяженностью 450 километров, которая отделяет российские силы от украинских, стабилизировалась, но не стала тихой. Наоборот, линия фронта на Донбассе обозначает место единственной войны в Европе. Каждую неделю российские силы убивают украинских солдат и несут потери в ответ. Тейлор вспоминает, что просто во время его последнего 12-часового визита в ноябре на передовой погиб украинский солдат, а еще один был ранен. Со дня вторжения России в 2014 году 14 тысяч украинцев погибли на войне.

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США и их союзники поддерживают Украину в этой войне, предоставляя украинским Вооруженным силам оружие, поддержку и проводя тренировки. Американская помощь Киеву в сфере безопасности постоянно пользуется широкой поддержкой обеих партий в Конгрессе. Важность этой помощи Украине, а также национальной безопасности США, - это не вопрос.

На энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и усилить немецкую и европейскую зависимость от России, тратя миллиарды долларов на ненужный газопровод, политический проект без какого-либо экономического основания. Еще раз демонстрируя двухпартийную политическую поддержку Украины, Конгресс в прошлом году принял санкции против компаний, которые пытаются построить газопровод. Это стало причиной серьезной задержки в завершении этого проекта.

Российская гибридная война – это информационная война. Даже дома российские СМИ подконтрольны государству. Они вводят своих граждан в заблуждение, что Запад им якобы угрожает, а президент Владимир Путин защищает их от коррумпированных врагов. Российские тролли и хакеры атакуют украинские, европейские и американские политические и социальные линии разлома, усиливая разногласия и разжигая вражду. Они добиваются ослабления западных союзников, подрыву уверенности в демократических институтах и настройки одних граждан страны против других. США и союзники по НАТО работают с Украиной, чтобы противостоять этому вредному влиянию.

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Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Но перед тем она вмешивалась в украинские выборы в 2014 году и британский референдум о Brexit в начале 2016-го. Из-за того, что Украина на передовой, американская сторона помогала украинской ЦИК подготовить и защитить выборы от российского вмешательства в 2019-ом. Поэтому украинские действия при американской поддержке успешно отразили российские атаки.

Но вызов России даже более широкий чем гибридная война. Кремль атакует правила, которые управляли отношениями между странами со времен Второй мировой войны. Эти правила поддерживали мир между основными силами в Европе на протяжении 70 лет. Устроив вторжение в Украину в 2014 году, Путин перечеркнул эти правила, международный консенсус. Он нарушил соглашения и принципы, которые уважали все предыдущие российские и советские лидеры.

Путин, кажется, хочет возвращения «закона джунглей», который был присущ отношениям между странами на протяжении веков до 1945 года, когда более могущественные страны доминировали и завоевывали меньшие страны. Когда государства строили свои сферы влияния, угнетая соседей, что приводило к постоянным войнам и страданиям. Так Российская империя и СССР вели международную политику. Они пользовались принципом в духе «доминируй, контролируй и поглощай соседние земли». Возвращение к «закону джунглей» грозит не только Украине и США, а стабильности всего мира.

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Пока Россия не выведет свои войска с украинского Донбасса и Крыма, пока не признает Украину независимым, суверенным государством, другие страны не могут считать себя в безопасности. Пока Россия не вернется к основанному на правилах международному порядку, западные страны будут в опасности. Украина – это линия фронта.

В более широком смысле российская атака против Украины и Запада – это атака против демократии. Вопрос о том, каким должно быть правление в странах: демократическим или автократическим, - был в основе конфликтов между странами и внутри них. Россия, Китай, Иран, Египет, Турция, Филиппины, Северная Корея, Венесуэла, Куба и Сирия – все они диктатуры, все несвободны. В соревновании между демократиями и автократиями, между свободой и несвободой Украина – линия фронта.

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Поддерживать Украину - значит поддерживать молодую демократию, которая бьется за восстановление своего суверенитета над международно признанными границами. Это поддержка страны, которая порвала со своим тяжелым прошлым, чтобы принять европейские и западные ценности, которая хочет стать членом европейских и североамериканских институтов, побороть постсоветскую коррупцию и дать своим гражданам шанс преуспеть в нормальной стране.

Поддерживать Украину – это поддерживать основанный на правилах международный порядок, который помог главным силам в Европе избежать войны на протяжении 70 лет. Это означает, поддерживать демократию, а не автократию, поддерживать свободу. И большинство американцев поддерживают.