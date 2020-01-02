Эксперт убежден, что новое соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию - это, в первую очередь, заслуга Вашингтона.

Американские санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", могут на долго парализовать целый проект. Такого мнения придерживается эксперт по вопросам энергетики Свободного университета в Берлине Томас о'доннелл.

"В этой ситуаций Дональд Трамп может утверждать: "Видите, это я занимаю твердую позицию, это я друг Украины"", - сказал аналитик Gazeta Polska Codziennie.

По его мнению, все указывает на то, что подписанное в понедельник соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите газа в течение пяти лет - это большой успех именно администрации в Вашингтоне. Если бы не санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2", которые принял Конгресс и подписал американский президент, то российский газ в Европу мог бы очень скоро перестать течь через украинскую территорию.

Читайте такжеDie Zeit: Германия могла бы сделать так, чтобы Украина заработала на "Северном потоке-2"

Если бы швейцарская компания Allseas не отозвала свои корабли по строительству "Северного потока-2" через угрозу санкций и закончила прокладку труб в ближайшие недели, то Москву было бы невозможно заставить пойти на договоренности о транзите через Украину на несколько лет.

Примерно в середине 2020 года Россия начала бы транспортировать свой газ в Германию через новый газопровод на дне Балтийского моря. Но все сложилось так, что план Владимира Путина по исключению Украины из цепочки поставок российского газа в Европу провалился.