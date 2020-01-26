Нидерланды впервые извинились за действия властей страны во время Второй мировой войны

Власти страны сделали мало для защиты евреев во время Второй мировой войны, а чиновники делали то, что им приказывали нацистские оккупанты, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте от имени правительства страны впервые в истории извинился за действия властей страны во время Второй мировой войны.

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Об этом он заявил в воскресенье, 26 января, когда в стране отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", передает “Немецкая волна”.

Он отметил, что во времена, когда Нидерланды были оккупированы нацистской Германией, правительство страны слишком мало сделало для защиты еврейских граждан от преследований.

"Поскольку последние из уцелевших до сих пор среди нас, я извиняюсь от имени правительства за то, что делало государство в то время", - сказал Рютте во время церемонии в Амстердаме, передает агентство dpa. Это стало первым в истории случаем, когда правительство Нидерландов извинилось за действия государства во время войны. В 2000 году правительство страны выразило грусть за "холодный прием" евреев, выживших в концентрационных лагерях и вернувшихся в Нидерланды.

Нидерландские чиновники охотно выполняли то, что приказывали им немецкие оккупанты, сказал премьер. Они стояли рядом, в то время как "группа сограждан была выделена, исключена и подвергнута бесчеловечному обращению убийственным режимом", подчеркнул Рютте. По его словам, хотя некоторое сопротивление было оказано, "в целом этого было недостаточно". "Слишком мало защиты. Слишком мало помощи. Слишком мало признания", - подчеркнул премьер.

Несмотря на официальный нейтралитет во время Второй мировой войны Нидерланды были оккупированы нацистской Германией в 1940 году. Правительство страны вместе с королевой Вильгельминой бежало в Великобританию. Из 140 тысяч евреев, живших в Нидерландах, 102 тысячи были убиты во время Холокоста.