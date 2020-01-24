В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января в Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из Европейского Союза.
Об этом сообщает "Европейская правда".
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"Сегодня я с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Мишель в своем Twitter.
"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новый раздел как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы мы написали новую страницу вместе", - отметил он.
Фон дер Ляйен на своей странице написала, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".
Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen— Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020
Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.
Hâte d'écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS
29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.
Британская королева Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit и таким образом проложила путь к выходу страны из ЕС на следующей неделе.
Британия перестанет быть членом Европейского Союза 31 января.