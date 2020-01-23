Парламент Великобритании окончательно одобрил Brexit

Закон передадут на подпись королеве Елизавете ІІ.

Верхняя палата британского парламента (Палата лордов) ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Как сообщает DW, таким образом депутаты открыли путь к Brexit. Сегодня, 23 января, документ может поступить на подпись к королеве Елизавете ІІ.

Для принятия закона верхняя палата отказалась требовать от Палаты общин внесения в законопроект ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих на территории страны. В Палате лордов требовали, чтобы после Brexit они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране.

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После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.

Теперь соглашение о выходе из ЕС должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января.

Справка УНИАН. Референдум о Brexit состоялся в Великобритании и Гибралтаре 23 июня 2016 года. Тогда за выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев при явке 72,21%. 29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Великобритании из Европейского Союза.